’Bosco in festa’. Oggi ultimo giorno

Anche oggi, a Turbone, in bassa Pesa, è tempo di "Bosco in Festa". Patrocinato dal Comune di Montelupo, l’evento ha visto rinviato a oggi alle 15.30, a causa della pioggia di ieri, il concerto della band “DuOva“. Accanto alla festa in sé, sono predominanti i temi ambientali. A cominciare proprio dallo stato di salute precario della vicinissima Pesa, dove è finalmente tornata un po’d’acqua in seguito alle prime piogge autunnali. L’apporto però è stato dei torrenti Virginio e Turbone perché dalla media valle è arrivato poco o nulla ancora. In ogni caso, i temporali di ieri hanno consigliato di svolgere al Circolo il summit sul Contratto di Fiume organizzato dall’assessore Lorenzo Nesi insieme a tecnici del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e a rappresentanti di associazioni del territorio.