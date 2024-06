Bortolai è la nuova capogruppo del Pd

È Cristina Bortolai, 26 anni il prossimo 3 luglio, la nuova capogruppo del Pd in consiglio comunale a Vinci. Il suo nome è stato ufficializzato giovedì sera durante il primo consiglio comunale dal gruppo di maggioranza Insieme per Vinci - Daniele Vanni sindaco. Bortolai raccoglierà il testimone di Francesco Marzocchini e sarà la prima donna a ricoprire il ruolo di capogruppo consiliare del Pd vinciano.

Tra gli scranni dell’opposizione, a ricoprire la medesima mansione, ci saranno Andrea Parri, per il centrodestra, e Giuseppe Pandolfi, per la lista civica In Comune per Vinci. Bortolai, che durante la tornata elettorale ha ottenuto 268 preferenze, è stata indicata, assieme a Francesco Redditi, anche come delegata per il Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. Legatissima alla propria frazione, Vitolini, per vicinanza e storia personale, ha iniziato a fare volontariato nel proprio circolo a 17 anni e continua a dedicarcisi tuttora. Entrata a far parte dei Giovani Democratici di Vinci nel 2020, dal 2021 ricopre il ruolo di responsabile comunicazione nella segreteria del Partito Democratico di Vinci. Dal 2023 fa parte della segreteria Pd Empolese Valdelsa e dell’assemblea regionale del Pd Toscana. Dal 2024 è membro della segreteria della Conferenza delle Donne Democratiche dell’Empolese Valdelsa ed è una delle delegate regionali. Durante il periodo delle primarie a Vinci, è stata una dei coordinatori del comitato a sostegno della candidatura di Daniele Vanni. Attualmente è

studentessa magistrale di filologie e letterature medievali e moderne all’Università di Ferrara.