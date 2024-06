Biblioteca e "Leggenda", super eventi

Una nuova settimana ricca di appuntamenti negli spazi della biblioteca Fucini e di Palazzo Leggenda è appena cominciata. Già questo pomeriggio a partire dalle 16.30, in biblioteca (ingresso da via Cavour 36), torna il gruppo "Sferruzza Sferruzza" dedicato a tutte e tutti gli appassionati del lavoro a maglia e all’uncinetto, pronto a svelare nuovi segreti. Da domani ci si trasferisce invece a Palazzo Leggenda, dove alle 17 sarà di nuovo tempo di "Una torre di storie", con letture animate per partecipanti dai 4 agli 8 anni. Grazie a libri magici da esplorare e personaggi fantastici da incontrare, infatti, i più piccoli potranno diventare loro stessi degli eroi con le storie che finiranno per intrecciarsi con i loro sogni. Giovedì alla stessa ora, invece, spazio a "Ciak si gira! Filma… Che ti rifilmo!", attività e laboratorio video per partecipanti dagli 8 ai 12 anni. Il laboratorio creativo "Arte in gioco. Acquario di carta" sarà infine protagonista venerdì prossimo alle 17 (target 4-8 anni). Le bambine e i bambini potranno realizzare un vero e proprio acquario di carta ritagliando forme di pesci, alghe e coralli.

Per ogni evento è consigliata la prenotazione, da poter effettuare chiamando il numero di telefono 0571 757873 o scrivendo una email all’indirizzo [email protected].