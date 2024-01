Beccati con l’hashish. Due ragazzi nei guai

Denuncia a piede libero per un giovane spacciatore e segnalazione all’autorità amministrativa quale assuntore, oltre al ritiro della patente, per un acquirente di Grosseto. Questo l’esito del controllo effettuato giovedì scorso alle 19.30 a due ragazzi trovati all’interno di un auto nel parcheggio della Coop di Via Rovini dagli agenti della Polizia di Empoli, in seguito alla segnalazione di un utente. Due ragazzi, avendo ammesso di possedere sostanze stupefacenti, vengono condotti in Commissariato per accertamenti. A uno di loro veniva rinvenuto un barattolo con 20 grammi di hashish, appena acquistato per 50 euro dall’altro, che invece era in possesso di 60 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltellino per il taglio della sostanza ed una banconota da 50 euro. A questo punto la pattuglia decideva di recarsi presso l’abitazione del giovane spacciatore, dove in cantina rinveniva altri 60 grammi di hashish.