Azione, venerdì la scelta del nuovo segretario

Partiti e militanti scaldano i motori in vista delle prossime elezioni amministrative. Il gruppo politico ’Empoli in Azione’ ha convocato per venerdì 15 la sua prima assemblea congressuale. L’appuntamento è stato fissato nell’auditorium di Palazzo Pretorio del Comune di Empoli in piazza Farinata degli Uberti dalle 17 alle 19.30. All’apertura del congresso sono attesi i saluti degli ospiti e delle forze politiche, alle 18 invece è attesa la relazione del candidato segretario. Alle 18.30 seguirà il dibattito e un’ora più tardi è attesa la votazione e la successiva proclamazione del segretario comunale. L’invito a partecipare al congresso è stato esteso alle forze politiche di zona, ai rappresentanti istituzionali e a molte associazioni di territorio.