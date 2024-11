Auto nel fossato. Un 38enne in codice rosso

Brutto incidente stradale nelle prime ore di domenica mattina a Fucecchio. Un’auto è finita fuori strada precipitando nel fossato: tre i feriti, il più grave dei quali è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Il fatto è avvenuto alle 7 di ieri alla Querce, lungo via dei Sorini. Impossibile al momento ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e comprendere le cause che hanno portato il conducente a sbandare perdendo il controllo del mezzo. Fatto sta che nonostante la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori le conseguenze sono state tutto sommato contenute rispetto all’allerta iniziale. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco per estrarre uno dei soccorsi dalle lamiere, l’automedica di Pescia, la Pubblica Assistenza Croce d’oro di Ponte Buggianese e la Pubblica Assistenza di Orentano.A bordo c’erano della vettura c’erano appunto tre amici e ad aver riportato le ferite più gravi è stato un 38enne di Fucecchio che – da quanto appreso – sarebbe stato seduto dietro: una volta stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Pistoia. Praticamente illesi gli altri due che sono stati comunque trasferiti in codice verde per gli accertamenti del caso. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire la dinamica, oltre che della gestione della viabilità. Da quanto abbiamo potuto apprendere, le condizioni del 38enne non desterebbero particolare preoccupazione.