"Attenzione alle ’spugne fritte’". Le segnalazioni da diverse aree

Il passaparola è cominciato a girare nei giorni scorsi. Tra psicosi, allarme e timore per chi porta abitualmente a passeggio il proprio amico a quattro zampe, dagli uffici comunali è arrivata la conferma: le polpette sospette erano davvero esche avvelenate. Ne sono state ritrovate due contenenti possibili sostanze nocive all’interno del Parco dell’Ambrogiana a Montelupo Fiorentino. "Non è escluso il sospetto di avvelenamento – fanno sapere dal palazzo di viale Centofiori –. Sono in corso approfondimenti di laboratorio per chiarire la natura delle sostanze rinvenute".

Al momento l’unica segnalazione che ha trovato riscontro è quella relativa al parco montelupino, dove ogni giorno tante persone portano a spasso il proprio cane nell’area apposita e dove il Comune ha provveduto a sistemare degli avvisi per mettere in guardia dal pericolo avvelenamento. Ghiotte per i cani, dall’aspetto appetitoso ma letali se ingerite, le esche disseminate per far del male a qualche malcapitato animale, sono state campionate dall’istituto zooprofilattico di Firenze. L’esito delle analisi in questo caso è stato positivo (le telecamere di videosorveglianza potrebbero aiutare a identificare l’autore del reato) mentre non c’è conferma delle segnalazioni arrivate da altri cittadini di Montelupo nelle frazioni di Turbone e Torre. Secondo alcuni residenti sarebbero state raccolte alcune spugne fritte al parco giochi del Turbone, all’inizio della pista ciclabile e in prossimità del fontanello dove sono soliti fermarsi i cani a bere. In attesa delle analisi specifiche per accertare, anche in questo caso, la presenza o meno di sostanze pericolose (l’esca sospetta è stata raccolta da una cittadina che ha prontamente segnalato il ritrovamento alle forze dell’ordine), un altro caso è stato segnalato ieri, dal campo sportivo di Capraia Fiorentina in via Tobagi dove Laura stava portando a spasso la sua Piera, un meticcio di cinque anni.

"Ho trovato un pezzettino di spugna che sembra essere fritta. L’ho rimossa subito, il mio cane ne era attratto. Sono morbide e pericolose perché possono portare al soffocamento. Invito tutti a fare attenzione e a condividere l’informazione con gli altri proprietari di cani". Il consiglio è eventuali ritrovamenti di materiali sospetti al numero unico di emergenza 112.

Y.C.