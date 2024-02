Arriva il via libera al progetto per costruire il parcheggio. Prevista anche un’area verde

A Capraia e Limite si tornerà a costruire: a margine di una nuova edificazione, verrà realizzato un nuovo parcheggio pubblico in via Balducci, a Limite sull’Arno. Lo ha deliberato il consiglio comunale, che nei giorni scorsi ha approvato il progetto riguardante le opere di urbanizzazione dell’area e le aree soggette a cessione da parte del privato al Comune. Si tratta del via libera allo schema di convenzione fra il Comune di Capraia e Limite e l’impresa edile che aveva avanzato richiesta avente a oggetto il completamento del tessuto edilizio esistente, mediante la realizzazione di un fabbricato ex-novo.

Una nuova costruzione a uso residenziale quindi, in un momento storico in cui, secondo le ultime rilevazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, la valutazione media per un appartamento a Capraia e Limite si aggira sui 2.030 euro al metro quadro. La questione è stata discussa nella scorsa seduta consiliare, apertasi con un minuto di silenzio in memoria degli operai che hanno perso la vita nel cantiere di via Mariti a Firenze. Nell’area sul quale sorgerà il nuovo complesso, di proprietà della società proponente, verrà realizzato anche un nuovo posteggio a disposizione della cittadinanza (all’angolo fra via Lenin e via Don Minzoni) con tanto di marciapiede e piccolo spazio verde.

Un’operazione da circa 56mila euro che sarà economicamente sostenuta dall’impresa edile, che una volta completato il lavoro cederà gratuitamente il parcheggio al Comune. Per un’opera che a questo punto dovrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.