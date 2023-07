Arriva Classica Arie da camera a San Vivaldo

Gli strumenti dell’Orchestra della Toscana nella splendida cornice del bosco di San Vivaldo, per far risuonare tra le cappelle della piccola “Gerusalemme” di Toscana, le note di Haydn o Mozart, Monteverdi o Astor Piazzolla. Questa è “Classica“, la rassegna clou dell’Estate Montaionese che omaggia la musica di ogni tempo, organizzata dai Comuni di Montaione e Gambassi Terme, in due scenari d’incanto: la Pieve di Santa Maria a Chianni e appunto la “Gerusalemme” di San Vivaldo. I concerti sono tenuti da formazioni dell’Orchestra Regionale Toscana, fondata a Firenze nel 1980, che è considerata una tra le migliori orchestre in Italia. L’eccellenza dei suoi 44 musicisti l’ha portata a esibirsi nei festival e nelle più prestigiose sale da concerto d’Europa e del mondo. La sua versatilità le consente di esibirsi anche in agili formazioni cameristiche, e proprio i suoi gruppi di solisti, dal trio al quintetto, al piccolo ensemble, sono protagonisti dei pomeriggi musicali a San Vivaldo. Concerti che abbinano le più celebri pagine della letteratura musicale a scelte originali di opere e autori meno noti al grande pubblico.

Il primo appuntamento è domenica prossima 9 luglio con “Harmoniemusik“ con i fiati dell’Orchestra della Toscana che eseguiranno musiche di Mozart e Beethoven. La domenica successiva, il 16 luglio, spazio invece al quartetto d’archi “Chorda Quartet“ in “Caro Mozart“, un concerto interamente dedicato al famoso compositore austriaco. Infine, il 23 luglio sarà il piccolo ensemble “Claro Quintet“, quartetto d’archi più clarinetto, a chiudere questa edizione con “Mozart vs Webern“, in cui oltre alle musiche di questi due compositori sarà possibile ascoltare anche le opere di Kovacs. I concerti, che si terranno tutti alle ore 18 presso la Cappella “La fuga in Egitto“, saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio informazioni turistiche del Comune di Montaione telefonando allo 0571 699255 o scrivendo una email all’indirizzo [email protected]