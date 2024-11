Empoli, 60 appartamenti in ex fabbrica di fiammiferi

Empoli (Firenze), 8 novembre 2024 - Nell'area della ex fabbrica di fiammiferi Rosselli nella frazione di Pontorme a Empoli (Firenze) sorgeranno un parco e 60 alloggi residenziali. Il progetto prevede complessivamente la riqualificazione di un'area di circa 11.000 metri quadri, di cui 2000 meri quadri saranno destinati a verde pubblico e 5500 metri quadri per i condomini residenziali, con un parcheggio da 1000mq da 28 posti auto e 50 per bici e moto e 583 metri quadri destinati a superficie direzionale. Si prevede la costruzione di cinque nuovi edifici, tre con architettura più moderna e posizionati 'a pettine' e due più classici, e la riqualificazione di un edificio già presente dove sorgeranno 6 appartamenti. La demolizione e la bonifica dell'area era stata avviata nell'estate del 2023.