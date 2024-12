Alluvione del 2023, prorogati i termini per la rendicontazione

Per l’alluvione del novembre 2023 sono stati prorogati i termini per la rendicontazione. Ricordiamo che nel Valdarno quello di Fucecchio fu uno dei territori più colpiti dalla tempesta Ciaran, con danni rilevanti per molte abitazioni, esercizi commerciali. L’amministrazione informa che sono stati prorogati i termini per la rendicontazione del contributo di immediato sostegno come previsto dall’ordinanza del 19 novembre: il nuovo termine è il 30 giugno 2025. Prorogati anche i termini per la rendicontazione legge regionale come da decreto del 28 ottobre, ritenendo ammissibili a contributo le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Molte le zone colpite del territorio. E drammatiche le immagini del giorno dopo quando nella zona di Sottovalle i marciapiedi diventarono una distesa, senza soluzioni di continuità, di tutto quello che acqua e fango hanno divorato nei garage, nei seminterrati, nelle case. Pezzi di vita travolti dall’acqua arrivata senza pietà.