Addio al dottor Roberto De Monte

EMPOLI

Lutto nella comunità ospedaliera del San Giuseppe di Empoli. È scomparso il dottor Roberto De Monte, medico radiologo per tanti anni in servizio nel presidio di viale Boccaccio. Il professionista aveva 69 anni ed era andato in pensione meno di un anno fa. Il medico è morto a seguito di una breve malattia che non gli ha lasciato scampo. Ha lottato per circa un mese, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Appresa la notizia è stato grande lo sgomento tra i colleghi. De Monte ha lavorato nella radiologia di Empoli per oltre trenta anni, istaurando rapporti professionali e personali con tanti altri professionisti della sanità. A dare notizia della sua scomparsa è stata la stessa Azienda sanitaria Toscana centro attraverso un messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia dello sfortunato medico.

"La direzione sanitaria dell’ospedale San Giuseppe insieme al dipartimento diagnostica per immagini dell’Asl Toscana centro – si legge nella nota – si stringono intorno ai familiari con le più sentite condoglianze per la scomparsa del medico radiologo, il dottor Roberto De Monte, a seguito di una breve malattia. Il medico – prosegue – è stato in servizio per oltre trenta anni presso la radiologia di Empoli ed i colleghi dell’ospedale San Giuseppe lo ricordano come un professionista che ha svolto ogni giorno il suo lavoro con grande impegno e dedizione sempre in uno spirito di squadra".