Dopo i disagi ai servizi informativi dei scorsi giorni a causa di un tentato attacco hacker, Acque Spa ha ripristinato tutte le attività verso i propri clienti in completa sicurezza: dal call center commerciale all’accesso a MyAcque, dalla prenotazione degli appuntamenti ai PuntoAcque alle videochiamate. Il riavvio era cominciato già lo scorso lunedì. Al momento risultano attivi tutti i servizi verso gli utenti senza particolari criticità, anche se, in attesa che i sistemi recuperino le operazioni arretrate, potrebbero registrarsi tempistiche leggermente più lunghe per l’espletamento di alcune pratiche. Al call center commerciale (numero 800 982 982 gratuito da telefono fisso, oppure 050 316 56 56 da cellulare) si potranno avere tutte le informazioni.