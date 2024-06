Accordo per il parco di Canonica

Un progetto di collaborazione tra il Comune e i soggetti riuniti nel "Tavolo permanente del Parco Libera Tutti", con l’obiettivo di coordinare l’azione delle associazioni e dell’ente per una maggior valorizzazione dell’area verde di Canonica. E’ quel che entrerà nel vivo nelle prossime settimane, con il Comune che proprio pochi giorni fa ha provveduto ad approvare lo schema di accordo che sarà valido per i prossimi due anni (con possibilità di proroga per un altro biennio). Il nuovo "Patto di collaborazione Parco Libera Tutti" impegna l’ente comunale a occuparsi della manutenzione e a mantenere l’area fruibile, mentre i componenti del Tavolo si impegnano a partecipare agli incontri di co-progettazione con il Comune e a promuovere e realizzare le attività in ambito sociale, sportivo, culturale ed educativo.