A passeggio sulle colline del Montalbano

La frazione di Castra nel comune di Capraia e Limite, sulle colline del Montalbano, teatro di tre appuntamenti tra sport e svago, relax e divertimento. Sabato 31 agosto torna il "Sunset Run", una corsa non competitiva organizzata al tramonto nei boschi di Castra insieme a Capraia Run. I partecipanti, muniti di luce frontale e scarpe trail, chiuderanno il percorso con un meritato "pasta party" (info e prenotazioni all’indirizzo mail [email protected]). Il giorno successivo c’è il "Castrekking", un percorso di circa 11 km sempre nei boschi di Castra con ristoro lungo la via e pranzo al rientro, organizzato dalla stessa associazione Civico 50. Terzo appuntamento domenica 8 alle 15, una giornata dedicata agli amanti della camminata. Il percorso toccherà alcuni dei passaggi più caratteristici del Montalbano. La prima sosta sarà a Pietramarina, sugli scavi etruschi e poi al misterioso Masso del Diavolo. Si prosegue in un sentiero facile e battuto, fino ad arrivare allo stop successivo, in corrispondenza dell’imponente Leccio di Faltognano. Chi vorrà parteciapare è invitato a portarsi un telo, per uno stop che prevede anche una pratica di yoga e di meditazione. Alle 19.30 rientro al punto di partenza, con cena Dall’Arrighi. Info e prenotazioni scrivendo a [email protected].