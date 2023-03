Il Centro dei moderati da rilanciare

Marco Stella alle urne

Firenze, 26 marzo 2023 - L'altra domenica avevamo sottolineato che la Toscana aveva bisogno di avere subito in campo il Pd rinnovato per sostenere la politica del governatore Giani. Adesso, dopo il ribaltone nelle cariche di Forza Italia che ha portato anche in Toscana al passaggio del coordinamento regionale da Massimo Mallegni a Marco Stella, sottolineiamo che c’è necessità che il partito di Berlusconi torni protagonista. Sia per elevare il confronto sulla tenuta economica e sociale della Toscana ed individuare gli obiettivi di sviluppo sia per tornare ad essere riferimento forte per un elettorato di Centro che appare spesso disorientato e orfano.

Massimo Mallegni, ex sindaco, ex senatore e coordinatore azzurro in un periodo assolutamente non facile per la compagine berlusconiana, ha messo passione e impegno per tenere alta la bandiera dei moderati. Adesso alla guida del partito toscano c’è Marco Stella, fiorentino, con una militanza trentennale nel partito, esponente politico che ha fatto la gavetta dunque e si è rafforzato nel corso degli anni nutrendosi della ferma opposizione al centrosinistra (a Palazzo Vecchio e in Regione) e a un certo sistema di potere; che si è fatto le spalle larghe anche con le sue personali battaglie che la vita gli messo davanti. Gli amici di partito sottolineano due qualità: conosce il territorio e le persone, ha voluto e vuole sempre fare squadra.

Ieri, si racconta, i coordinatori provinciali erano particolarmente contenti della svolta voluta da Berlusconi. C’è entusiasmo. Da qui Stella deve ripartire. Ma c’è molto da fare. Primo: ridare forte identità, anche in Toscana, al partito anche all’interno della coalizione di centrodestra. Secondo: parlare alla base elettorale, che da Firenze alla Costa, da Massa a Grosseto, potenzialmente è vicina ai valori di Forza Italia, ma che si è diversificata, disperdendo un tesoro di voti e di senso di appartenenza. Forza Italia deve torna a catalizzare l’attenzione con le idee e con la capacità di attrarre nuovamente voti. Semmai andandoli a pescare tra chi ha scelto l’opzione Terzo polo confidando in una rinascita di un Centro politico moderato di cui tanti elettori hanno bisogno.