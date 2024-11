Le sfide del turismo

Firenze, 10 novembre 2024 – Quante contrapposizioni, spesso prima di tutto ideologiche, stanno esplodendo nel settore del turismo anche di casa nostra. Una delle principali fonti di ricchezza della Toscana dimostra in vari ambiti di stare attraversando una fase di cambiamento strutturale che porta con sé sfide molto difficili da governare ma che meritano di essere affrontate con chiarezza di intenti e coraggio. In questi giorni di acceso dibattito in vista del G7 dedicato al turismo a Firenze della prossima settimana– a partire dal garantire la sostenibilità turistica con il proliferare degli Airbnb nelle città d’arte – vale la pena di ricordare quanto il settore valga in termini di ricchezza per la Toscana. Attiva – dicono gli ultimi dati 2023 elaborati dall’Irpet il 13,5% del Pil regionale. Il raffronto con i risultati del 2012 (il 9%) dà la misura della crescita così come il saldo attivo della bilancia turistica regionale che è più che raddoppiato dal 2012, passando da 3,3 a 7,5 miliardi di euro a prezzi correnti. Una fonte di sviluppo economico e di occupazione che la Toscana non può certo permettersi di veder scemare ma che ha anche estrema necessità di essere governata e indirizzata, tutelando le specificità dei territori, gli operatori e i lavoratori ed evitando nello stesso tempo di creare disuguaglianze e disparità. Tenere tutto insieme è una sfida enorme che mette e metterà a dura prova gli amministratori chiamati a fare scelte senza commettere gli sbagli del passato. Nulla di buono è venuto da rinvii continui, cambi di direzione, tentennamenti della politica per il timore di perdere consenso, conflitti di competenza tra enti: hanno prodotto solamente soluzioni e norme pasticciate e una selva di ricorsi in sede giudiziaria. Vale già per il caso Airbnb ma anche per la questione balneari che promette a breve di aggiungere nuovi contenziosi a quelli del passato.