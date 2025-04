Torna attiva la centrale idroelettrica di Preci

La Cabina sisma ha approvato il ripristino della centrale idroelettrica di Preci, nella frazione di Piedivalle, in Umbria. A seguito del sisma del 2016 l’edificio, contenente le giranti della centrale idroelettrica, aveva riportato lesioni importanti: la produzione di energia idroelettrica è stata interrotta, così come è stato interrotto il flusso d’acqua tramite la chiusura della paratoia di presa, in modo tale che il canale e tutti gli impianti risultassero privi d’acqua.

L’intervento - spiega la struttura commissariale ricostruzione sisma 2016 - riveste un’importanza anche per la ripresa economica del comune in quanto costituiva un introito strutturale per il bilancio comunale. Il costo totale previsto è di 1.850.000 euro. "Il ripristino di strutture importanti per il rilancio economico dei territori dell’Italia centrale - sottolinea il commissario alla ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli (nella foto) - è una delle nostre priorità. Non si tratta soltanto di ricostruzione delle abitazioni, ma anche della ripresa quel tessuto produttivo vitale, fondamentale per la rinascita dell’Appennino. Ringrazio il presidente della Regione Proietti, l’ufficio ricostruzione e il sindaco Messi per la loro collaborazione".