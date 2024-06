Pitti Becycle, nuovo stile di vita

Mancano pochi giorni, e gli occhi di tutto il mondo della bicicletta saranno puntati su Firenze, pronta ad accogliere e celebrare il 111° Tour de France che per la prima volta, sabato 29 giugno, prenderà il via dal territorio italiano. La festa della bici nel capoluogo toscano, tuttavia, comincerà qualche giorno prima in grande stile: dal 26 al 28 giugno 2024, Firenze e la Stazione Leopolda ospiteranno la prima edizione di Becycle, l’innovativo evento con cui Pitti Immagine segna il suo ingresso nel mondo della bicicletta, in collaborazione con Rouleur.

Dallo sport ai massimi livelli alla vita quotidiana oggi la bicicletta conosce infiniti modi di esprimersi. Ecco, quindi, l’incontro con Pitti Immagine, come spiega l’amministratore delegato Raffaello Napoleone: "Pitti Immagine ha da tempo esteso le sue attività oltre il perimetro della moda, reinterpretando le formule espositive consolidate in base alle esigenze e peculiarità di altri settori significativi per il lifestyle moderno. Non potevamo perdere un’occasione irripetibile come il Grand Départ del Tour da Firenze per lanciare un evento Pitti sul fantastico mondo della bicicletta".