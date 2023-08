ErreBi, l'azienda meccanica che aiuta gli adolescenti in difficoltà

Firenze, 22 agosto 2022 - Un nuovo stabilimento a Figline Valdarno, di 4mila metri quadrati coperti, un nuovo sito e-commerce, dove è possibile richiedere un preventivo immediato per la stampa 3D di prototipi, tanti progetti, anche ‘green’ per il futuro e poi un sogno che si è realizzato, Ray, l'associazione per aiutare adolescenti in difficoltà.

Letizia Balò e suo marito Alessandro Rossetti, titolari della ErreBi, sono un pozzo di idee e hanno la le competenze e la determinazione per realizzarle.

E' così dal 1998, da quando l'azienda, inizialmente un piccola azienda artigiana, è stata fondata da Letizia nel garage di casa sua. E anche se oggi non è (ancora) la Apple, le aziende meccaniche, diventate due – la ErreBi group per la produzione di quadri elettrici, assemblaggi elettromeccanici e lavorazioni meccaniche e la ErreBi cablaggi per la consulenza, personalizzazione e produzione su misura di cablaggi elettrici – rappresentano un'eccellenza del territorio toscano, un fiore all'occhiello del settore.

La sede è oggi a Reggello, ma tra circa un anno uffici e produzione saranno trasferiti a Figline Valdarno. “Il lavoro è aumentato, abbiamo commesse importanti, anche all’estero, dalla Germania agli Stati Uniti, e per questo ci serve spazio. Nella nuova sede - spiega l'amministratrice delegata e fondatrice dell’azienda, Letizia Balò - avremo a disposizione circa 4 mila metri quadrati”.

E' un'azienda in crescita, che in tre anni, tra ErreBi group e ErreBi cablaggi, ha quasi triplicato il fatturato, arrivato – dato 2022 – a circa otto milioni di euro, di cui uno dalle vendite e-commerce. Stesso andamento per i dipendenti, passati da una ventina agli attuali 50, più altri 30 che lavorano nella sede in Albania. “E anche ora stiamo assumendo. I progetti che abbiamo sono tanti. Vogliamo lavorare ancora di più con l'estero, e il bando per l’internazionalizzazione che abbiamo vinto ci ha consentito di crescere oltre l'obiettivo, che era del 30%, grazie anche proprio al nostro e-commerce errebishop.com”, sottolinea.

Una decina di giorni fa è stato depositato un brevetto per un programma innovativo, che aiuta i campeggi a gestire i costi relativi alle piscine. E poi, a ottobre, ci sarà il lancio di Ray (progettoray.it), che sta per raggio di luce, quello che l’associazione vuole essere per gli adolescenti in cerca di identità, che hanno disagi psicologici e disturbi alimentari, che non si piacciono, che vivono situazioni conflittuali con i genitori. “E' un mio sogno, da tempo ormai. Ho una figlia che studia a Londra, ma anche lei ha passato momenti difficili. Attraverso quest'associazione vorrei davvero che si creasse una rete di aiuto e un sostegno per i ragazzi e i loro genitori”. Così, da ottobre, oltre allo sportello di ascolto per adolescenti e giovani, saranno avviati percorsi di psicoterapia, i tutoraggi per consentire agli adolescenti in difficoltà di trovare il loro benessere emotivo, ma anche laboratori di gruppo e individuali.