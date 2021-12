Roma, 21 dicembre 2021 – E' allarme per il caro-bollette. A gennaio 2022 le stime di Nomisma Energia e Consumerismo prevedono un ulteriore aumento del prezzo del gas del 50 per cento e dell'elettricità tra il 17 e il 25 per cento, che si tradurranno in una stangata da 1.500 euro per una famiglia tipo.

Secondo l'analisi trimestrale di Enea, nella seconda metà del 2021 i prezzi di gas ed elettricità hanno avuto un balzo “senza precedenti”, ai massimi storici per famiglie e imprese, ma i consumi non frenano. Nel terzo trimestre dell'anno, sui mercati all'ingrosso si registra una forte accelerazione, fino a nuovi picchi storici del gas (+85% sul trimestre precedente, +430% sul terzo trimestre 2020) e dell'elettricità (+67% e +194% rispettivamente, con un aumento superiore a quello degli altri paesi Ue).

Sebbene questi aumenti siano arrivati solo in parte sulle bollette dei consumatori finali, grazie agli interventi eccezionali di sterilizzazione decisi dal Governo, nella seconda metà dell'anno i prezzi del gas sono superiori di oltre il 40% rispetto al 2020 per i consumatori domestici e di circa il 100% per le imprese. Nel caso dell'elettricità, i prezzi sono superiori di quasi il 50% per i consumatori domestici e di oltre il 50% per le imprese, ai massimi per tutte le fasce di consumo.

Intanto, per le bollette che saranno emesse tra gennaio e aprile 2022 si profila per chi è in difficoltà economica la possibilità di richiedere la rateizzazione fino a 10 rate. Lo prevede un emendamento presentato in Senato dal governo Draghi, che ha portato a 3,8 miliardi i fondi stanziati per calmierare i prezzi dell'energia. Potranno richiedere la rateizzazione le famiglie e le piccole imprese che hanno una fornitura di elettricità non superiore a 16,5 kilowatt. In caso di inadempienza dei clienti domestici, le imprese saranno tenute a proporre un piano di rateizzazione senza interessi. Le modalità di versamento degli anticipi alle imprese fornitrici saranno definite da Arera, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti.