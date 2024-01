Mobili, elettrodomestici e luci: il tetto di spesa scende a 5mila euro

Firenze, 29 gennaio 2024 – Dal 2024 cala per il bonus mobili la soglia massima di spesa dichiarabile nel 730. La detrazione del 50 per cento sull’acquisto di mobilie grandi elettrodomestici ha infatti un tetto di spesa 5mila euro e dunque lo sconto massimo ottenibile è di 2.500 euro. Nel 2023 la soglia massima di spesa era di 8mila euro, con sconto effettivo di 4mila, ma appena introdotto il bonus mobili prevedeva un limite ancora più alto, di 16mila euro. Per il resto, il bonus mobili resta per il 2024 quello di sempre.

L’agevolazione si può ottenere nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e vale per l’acquisto (compreso eventuale trasporto e montaggio) di letti, armadi, apprecchi di illuminazione, e così via, ed elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori. Attenzione, però: se si fa ricorso al bonus mobili nella prossima dichiarazione dei redditi (sul 730/2024), la soglia di spesa sulla quale applicare il 50 per cento di detrazione si abbassa ulteriromente nel 2024 e se si sono già superati i 5mila euro l’anno scorso, non si può più accedere al bonus. Per chiarire: se nel 2023, nel corso di una ristrutturazione, ho acquistato mobili per 4mila euro, nel 2024 potrò accedere al bonus mobili solo con 1.000 euro di spesa, visto che il limite massimo dal 1 gennaio è fissato a 5mila euro ed esso comprende le spese già effettuate anche negli anni precedenti per il medesimo titolo autorizzativo (Scia, licenza....) relativo a ciascun immobile.

mo.pi.