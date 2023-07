Bonus estate 2023, dalle zanzariere al bagno: ecco i principali incentivi e come richiederli

Firenze, 10 luglio 2023 – Non vanno in vacanza gli incentivi fiscali. Anche in questo periodo è possibile richiedere i bonus 'estate', tre agevolazioni che segnala Pronto Bolletta, il sito che aiuta a risparmiare, soprattutto sulle offerte di gas e luce. Sono gli incentivi per il personale turistico, le detrazioni fiscali per mettere le zanzariere e quelle per il rifacimento del bagno, che rientrano nel bonus barriere architettoniche. Ecco, in dettaglio, come funzionano.

Bonus zanzariere

Consiste in una detrazione fiscale per le spese sostenute nell'acquisto e installazione di zanzariere, elementi indispensabili per chi risiede in aree umide o prossime a corsi d'acqua e spazi verdi. Il bonus copre due tipi di zanzariere: quelle a rullo, con apertura tramite binario, e quelle magnetiche, dotate di un telo magnetico. Rientrando nell'Ecobonus, il bonus consente di detrarre le spese di acquisto, trasporto e installazione, fino a un massimo di 60mila euro.

La detrazione si estende su 10 anni e viene recuperata tramite la dichiarazione dei redditi. Le zanzariere devono possedere specifiche caratteristiche per essere idonee: devono avere il marchio Ce, essere regolabili, con un fattore di trasmissione solare non superiore a 0,35 e di tipo ‘a schermatura solare’, ovvero con una rete ‘doppia’, metà metallizzata e metà grigia.

Bonus bagno

Il bonus ristrutturazioni e quello per le barriere architettoniche consentono di ottenere detrazioni del 50% e del 75% sulle spese sostenute. Il bonus ristrutturazioni al 50% non include la sostituzione di rubinetti o sanitari, ma sono però ammissibili gli interventi di manutenzione straordinaria su singole unità abitative o servizi igienici comuni e i lavori per rimuovere barriere architettoniche. Con il bonus barriere architettoniche si accede invece ad una detrazione del 75% sulle spese sostenute per la loro rimozione, fino ad un massimo di 50mila euro. Il bonus può essere applicato anche alla ristrutturazione del bagno, purché rispetti i criteri di accessibilità definiti dal decreto ministeriale 236/1989.

Incentivi per il personale turistico

E' un bonus progettato per affrontare la carenza di personale nel settore turistico, problema che sta diventando sempre più pressante. Consiste in un incentivo economico pari al 15% dello stipendio lordo per il lavoro notturno e straordinario effettuato nel periodo tra il 1 giugno e il 21 settembre 2023. E' rivolto ai dipendenti del settore privato turistico e di accoglienza che hanno avuto un reddito da lavoro dipendente inferiore a 40mila euro nel 2022.