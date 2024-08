Bcc Innovation festival, tre progetti toscani superano la prima selezione

Firenze, 1 agosto 2024 – Sono tre i progetti toscani che partecipano alla seconda fase del Bcc Innovation Festival, il percorso di idee innovative che diventeranno impresa promosso dal gruppo Bcc Iccrea. Sono Zerow, progetto che arriva da Scandicci, che vuole realizzare una piattaforma B2B innovativa concepita per rivoluzionare la gestione dei rifiuti nell'industria della moda, Rocchi Technologies, da Chiusi, con l’obiettivo di trasformare il rumore in silenzio con un dispositivo innovativo e Tggold da Siena, per la creazione di una tuta esoscheletrica modulare per gli arti superiori.

Il Comitato tecnico scientifico del progetto, composto da 19 figure apicali del mondo finanziario, giuridico e universitario, della consulenza strategica e del credito cooperativo, ha raccolto – partendo da circa 400 candidature iniziali – oltre 80 iniziative individuate sul territorio grazie al contributo delle Bcc del gruppo. Da queste ha selezionato 30 “Champions” che arrivano da otto regioni e che partecipano ora alla fase successiva, chiamata “Road to Festival”, che si concluderà con il Festival Day dopo la pausa estiva.

Tra i 30 selezionati ci sono appunto i tre progetti che vengono dalla Toscana. Zerow è una piattaforma B2B innovativa concepita per rivoluzionare la gestione dei rifiuti nell'industria della moda attraverso il matching di materiali in eccesso e scarti di produzione. Il suo obiettivo primario è ridurre l'impatto ambientale promuovendo un'economia circolare. Attraverso Zerow, le aziende di produzione possono vendere i loro materiali non utilizzati, consentendo a brand e artigiani di acquistarli a prezzi vantaggiosi, contribuendo così in modo significativo alla sostenibilità. La piattaforma utilizza tecnologie avanzate per facilitare le transazioni, assicurando alta qualità e tracciabilità. Il modello di business di Zerow include anche servizi aggiuntivi come la certificazione di sostenibilità e la generazione di report sull'impatto ambientale.

Rocchi Technologies si impegna contro l’inquinamento acustico e ambientale in modo innovativo. Mira infatti a trasformare il rumore in silenzio con un dispositivo innovativo che, grazie all'uso dell'IA e dell'interferenza distruttiva tra onde, rivoluziona l'abbattimento del suono senza bisogno di pannelli fisici.

Tggold, infine, mira a creare una tuta esoscheletrica modulare per gli arti superiori, superando sfide di progettazione e di controllo. Gli esoscheletri e i guanti esoscheletrici per gli arti superiori sono stati oggetto di numerosi studi, ma spesso risultano ingombranti e complessi per gli utenti finali. La sfida è quella di progettare esoscheletri leggeri che offrano destrezza e adattabilità adeguata. Questo progetto innovativo si basa sull'utilizzo di attuatori a corda attorcigliata (Twisted-String-Actuator, Tsa) per attivare le articolazioni dell'arto superiore e offrire numerosi vantaggi tra cui comfort elevato, rapporto peso/potenza, costi contenuti, alta precisione nei movimenti e riduzione della fatica durante l'uso prolungato.

Ai 30 Champions selezionati verrà offerto ora un percorso di consulenza, insieme ai partner e agli sponsor dell’iniziativa, per istruirli sulle nozioni fondamentali riguardo l’avvio di un’impresa e sulla realizzazione di una presentazione efficace davanti a un comitato di selezione.

Il Festival Day, che potrà essere seguito anche in un ambiente dedicato nel Metaverso chiamato Bcc Innovation World, sarà l’epilogo di questa prima fase del progetto, dove verranno selezionate le proposte vincitrici che riceveranno un percorso di incubazione o accelerazione, a seconda della maturità del progetto, che va dai tre ai sei mesi.

Chi accederà a quest’ultima fase avrà ricevuto un percorso di formazione e di incubazione o accelerazione del valore complessivo di 60 mila euro, oltre ad avere accesso anche a incontri con fondi di investimento e business angel e con alcune camere di commercio internazionali.