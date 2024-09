Agrifood, innovare per crescere. Esperti e imprenditori a confronto

Un pomeriggio di confronto, dedicato al ruolo svolto dalle istituzioni bancarie a supporto del settore agroalimentare. Si è svolto ieri, a Firenze, all’Auditorium Camera di Commercio, il convegno su «Finanza e sviluppo per l’ecocompatibilità dell’agrifood toscano», inserito nel ciclo d’incontri su «La banca come acceleratore nell’innovazione e sostenibilità del comparto agroalimentare» promosso da Bper Banca, in collaborazione con Qn Economia.

Introdotti dalla vicedirettrice de La Nazione, Cristina Privitera, e moderati dal giornalista Guglielmo Vezzosi e dal responsabile di Qn Economia, Sandro Neri, si sono alternati rappresentanti di imprese, istituzioni locali e regionali, mondo della formazione e della ricerca.

«Bper Banca ha una struttura commerciale capillare su tutto il territorio nazionale – ha spiegato Giuseppe Sibilla, responsabile Rete Commerciale di Bper Banca - in grado di essere al fianco delle aziende dell’agroalimentare: abbiamo a disposizione prodotti e servizi diversificati, che tengono conto della specificità e della dimensione delle singole realtà, del territorio, delle filiere e del contesto economico di riferimento. Oltre al lavoro di consulenza della nostra struttura di Agribanking, al supporto delle filiali e dei Centri Imprese, ci attiviamo anche per proporre occasioni di incontro dove amministrazioni, mondo accademico, banche e imprese stesse si relazionano, perché crediamo che anche questo sia un mezzo efficace che aiuta tutti i player del settore a focalizzare opportunità, criticità ed evoluzioni del settore. Seguiamo con attenzione l’agroalimentare perché siamo convinti che possa avere un ruolo importante sia in termini di promozione del Made in Italy, sia in termini di innovazione e sostenibilità. A maggior ragione in Toscana, regione di grande tradizione agricola e alimentare, che ha sviluppato numerose eccellenze».

«Tutte le aziende presenti oggi hanno parlato di innovazione – ha detto Oliviero Giacomo Falconi, responsabile servizio Agribanking di Bper Banca, intervenendo dopo i vari imprenditori – e questo è significativo. La produttività delle nostre imprese è inferiore a quella degli altri Paesi dell’Unione Europea e la recente spinta inflazionistica non aiuta, così come i fenomeni meteorologici estremi. Questo impone delle contromisure, ovvero, appunto, fare innovazione, investire, studiare nuove soluzioni. E come banca abbiamo creato prodotti dedicati per accompagnare il sostegno pubblico alle imprese. Per assisterle, Bper Banca ha dato vita a una struttura ad hoc, il Servizio Agri Banking, che oltre a offrire consulenza qualificata studia le evoluzioni degli scenari e il quadro normativo. Vogliamo proporre una consulenza strategica di valore, servizi e prodotti di finanza sostenibile adeguati a supportarle nel loro percorso di crescita, sviluppo del business e transizione».

«Il settore agricolo è estremamente innovativo - Dario Nardella, membro della Commissione agricoltura del Parlamento europeo – anche se troppo spesso, erroneamente, viene visto come parte di una vecchia economia. Serve un nuovo patto fra città e aree rurali e in questo credo che l’Europa abbia un ruolo centrale. Abbiamo un paio d’anni per pensare a una nuova Pac in grado di rispondere alle varie esigenze. Ma dobbiamo andare oltre, con elementi di grande innovazione. Uno è l’imprenditoria giovanile, visto che l’Italia è il paese europeo con minor numero di giovani in agricoltura. Credo che anche in questo le leve finanziarie siano fondamentali».