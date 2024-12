Premio Internazionale Artista d'Europa: il Gran Galà d'anteprima a Palazzo Pucci

Firenze, 20 dicembre 2024 - La curiosità. E' la spinta emotiva e professionale che ha ispirato il talento poliedrico di Brunella Baldi dapprima da danzatrice, poi come illustratrice editoriale, ed infine in qualità di raffinata collezionista d'arte: oggi, la Galleria Cartavetra, fondata nel 2015, è lo specchio fedele della sua visione dinamica e multidisciplinare. Situata nel quartiere dell'Oltrarno tra Palazzo Pitti e Piazza Santo Spirito, nel cuore dell'architettura cinquecentesca di Via Maggio, si sviluppa su due ampie sale e centotrenta metri quadri di superficie espositiva: uno spazio aperto a residenze, talk e workshop dove pittori, scultori, fotografi e professionisti del digitale possono incontrarsi, dialogare e lavorare direttamente al suo interno.

Non è un caso quindi se il Premio Internazionale Artista d'Europa, organizzato ogni anno dal portale internazionale PitturiAMO per dare visibilità alle nuove proposte, si svolga proprio nel suo salotto: la manifestazione - in programma dal 15 gennaio al 1 febbraio - presenta le opere più interessanti di centinaia di artisti provenienti da ogni angolo del mondo, selezionandone venti da inserire nei circuiti delle mostre su scala globale. Il vernissage dell'evento si tiene il 20

dicembre a Palazzo Pucci e consentirà al pubblico e agli addetti ai lavori di visitare previa prenotazione su tre fasce orarie - ore 10, 13.30, 17 - il maestoso edificio costruito nel XVI secolo, dove il presente delle creazioni di oltre trecento artisti incrocia l'eredità di una delle famiglie più affascinanti della storia fiorentina.

Tutti i partecipanti, giudicati da una giuria specializzata, riceveranno un attestato di merito, il catalogo in PDF del Premio, e la possibilità di videoesporre la propria opera durante le tre settimane della rassegna; i venti vincitori potranno invece presentare fisicamente quanto realizzato nello stesso periodo, stabilire rapporti professionali con la Galleria Cartavetra e costruire preziose connessioni con curatori e galleristi di fama internazionale: una piattaforma comune per la comunità artistica globale.