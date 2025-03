Florence Korea Film Fest, la società coreana sul grande schermo

Firenze, 10 marzo 2025 - Un viaggio tra contrasti e intimità. E' un mondo imperfetto, segnato da fratture politiche, sociali e di genere, quello raccontato dal Florence Korea Film Fest, che taglia il traguardo della ventitreesima edizione in una stagione critica per la Corea del Sud, attraversata recentemente da proteste di piazza e tentativi di golpe istituzionali. La rassegna in programma dal 20 al 29 marzo al Cinema La Compagnia e in streaming su MyMovies continua a raccontare la società coreana contemporanea con tanti ospiti di eccezione, sezioni speciali e un ricco cartellone di settanta film selezionati dai direttori artistici Riccardo Gelli e Chang Eun-young.

Il primo special guest è Lee Jong-pil, che aprirà il festival con l'action movie "Escape"; ma è solo l'aperitivo, perché due corpose retrospettive sono dedicate al divo Hwang Jung-min, eletto miglior attore del 2024 ai Blue Dragon Film Awards e protagonista di oltre cinquanta film tra grande schermo e serie tv, e il re del noir Na Hong-jin, regista di tre instant cult come "The Chaser" (2008), "The Yellow Sea" (2010) e "The Wailing" (2016): gli artisti saranno protagonisti di due delle tre masterclass - la terza è riservata agli amanti del fumetto e dei webtoon - in programma.

Nella sezione principale, "Orizzonti coreani" intreccia racconto del presente e nodi critici del passato presentando blockbuster di successo come il thriller erotico "Hidden Face" di Kim Dae-woo, la commedia horror "Handsome guys" di Nam Dong-hyub, il dramma storico "Harbin" di Woo Min-ho, e il legal thriller "Land of happiness" di Choo Chang-min. Come sempre, grande attenzione è rivolta alle opere dei giovani registi indipendenti, ospitati nella sezione "Korean Cinema Today", e ai cortometraggi, che quest'anno approfondiscono questioni di estrema attualità come intelligenza artificiale, uguaglianza di genere e sostenibilità ambientale.

Tra gli appuntamenti speciali, il concerto finale di Mowg, uno dei compositori più visionari e influenti sulla scena cinematografica coreana, che si esibirà dal vivo accompagnato dalla talentuosa cantante Kim Go-woon e la Florence Pops Orchestra diretta da Carlo Chiarotti. A margine della manifestazione, la giuria presieduta da Andrea Diego Bernardini del Lucca Comics & Games e composta dal regista Pierfrancesco Bigazzi, la sceneggiatrice Lavinia Andreini, lo scrittore Lorenzo Fantoni e la giornalista Viola Giacalone assegnerà il premio "Festival Critics Award" al miglior film delle sezioni Orizzonti e Korean Cinema Today.