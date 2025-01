Zucchero in concerto a Firenze. Chiude alle Cascine il suo 'Inacustico Tour'

Firenze, 4 ottobre 2021 - È partito il conto alla rovescia per l’attesissimo concerto di Zucchero a Firenze, dove i fan potranno ascoltare i brani del suo ultimo disco di inediti insieme ai grandi successi della sua carriera, riproposti in un nuovo arrangiamento per questo apprezzatissimo tour. L’appuntamento da cerchiare in rosso per gli amanti della musica è quello del 6 ottobre. Si chiuderà infatti proprio mercoledì 6 all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze l’Inacustico Tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari. Accompagnato sul palco da Doug Pettibone e Kat Dyson, Zucchero presenterà al pubblico il suo ultimo album “Inacustico D.o.c. & More”, contenente tutti i brani del disco di inediti “D.o.c.” e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. Un’idea nata proprio durante il lockdown da pandemia che ha visto l’artista comunque impegnato nei contatti con i fan. “Inacustico D.o.c. & More”, è dunque il primo progetto interamente acustico della carriera di Zucchero. Nell’ultimo anno Zucchero Fornaciari, proprio per accorciare la distanza con il suo pubblico in un periodo di ristrettezze, ha realizzato e pubblicato attraverso i suoi social dei video live acustici: “Canzoni (versioni speciali) per ammazzare… il tempo e il Covid- 19” .

Nasce così, dalla risposta spontanea e dal grande apprezzamento dei fan, l’idea di “Inacustico D.o.c. & More”, Dalle ore 19,30 servizio accoglienza e assistenza dentro e fuori l’area del concerto. Area ristoro all’ingresso. A chi viene in auto si consiglia di parcheggiare al Piazzale delle Cascine. Si può raggiungere Ultravox Firenze in modo divertente, sostenibile ed economico con gli scooter elettrici in sharing di MiMoto part of Helbiz e l’energia green di Estra. Basta scaricare l’app MiMoto per iOS o Android, o registrarsi su www.mimoto.it: inserendo il codice Ultravox21, i clienti di Ultravox Firenze hanno diritto a 20 minuti gratuiti di servizio, grazie al contributo di Estra. Evento nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Con il sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze, Estra, Toscana Aeroporti. Inizio ore 21. I biglietti – da 51,75 euro - sono in prevendita su ticketone.it e vivaticket.com, nei punti Box Office Toscana e, la sera del concerto, alla cassa dell’Anfiteatro, che ricordiamo si trova all’interno dello spazio estivo Ultravox Firenze, nel parco delle Cascine.

Maurizio Costanzo