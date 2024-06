Zia Caterina a Cortona per un nuovo giardino di giochi per bambini

Arezzo, 12 giugno 2024 – “Koalizziamoci con Super Anna” è un progetto per raccogliere fondi per la realizzazione di un giardino ed annessi giochi all’ aperto nella “Tana dei Supereroi” in Via di Belmonte, 32, Grassina (FI), la casa che Zia Caterina ha dedicato ad ospitare gratuitamente i giovanissimi bambini oncologici e le loro famiglie che supporta e segue.

Il 15 giugno dalle ore 14.00 alle 20.00 a Cortona in Via porta Montanina, 20, si svolgeranno dei laboratori dedicati a grandi e piccoli: di pittura in collaborazione con Aldo Calussi e Svetlana Balachova, di origami con Kumi Suzuki, di perline con Laura Alunno, di cucina con Emiliano Cingolani e di pasticceria con Stefano Lorenzoni. In aggiunta ci sarà modo di divertirsi con giochi di società in collaborazione con Pluto Giocattoli e speciali letture animate con Alessandra Giamboni, Aurora Marcoccia e Giuliana Bianchi. Ci saranno degli shop speciali per acquisti e regali: Kumi Suzuki, Laura Alunno, Karin Engman, Lo Stagno Incantato ed hobby shop. Per tutti merenda offerta e per ogni bambino ci sarà un piccolo regalo.

Il ricavato del pomeriggio andrà a finanziare la organizzazione di volontariato “Milano Taxi25”, nata dall'amore di una donna fantastica, Zia Caterina, che dopo aver provato la grave perdita del compagno, l'amore della sua vita, Stefano, proprietario del Taxi che poi è arrivato a lei, ha deciso di donarsi a tutti i bambini (i suoi Supereroi) affetti da malattie oncologiche, scegliendo il Meyer come posto del cuore.

Zia Caterina, taxista per amore, ha creato una Tana per loro, la Tana dei Supereroi, un posto magico dove tutti i bimbi, dopo aver affrontato le terapie, gratuitamente trovano un angolo di paradiso, oltre al magico taxi, con giochi peluche e tanta gioia.