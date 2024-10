Arezzo, 18 ottobre 2024 – XVII Giornata per l'Afasia: la partecipazione del Comune di Arezzo con l’illuminazione del monumento a Francesco Petrarca

Sabato 19 ottobre il monumento a Francesco Petrarca al Prato sarà illuminato di rosso per testimoniare la partecipazione del Comune di Arezzo in occasione della XVII Giornata per l'Afasia promossa dall'Associazione Afasici Toscana APS Onlus con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche legate all’afasia, un disturbo che colpisce circa un terzo delle persone vittime di ictus, ischemia, emorragia e traumi cerebrali. L’afasia è una disfunzione che danneggia la capacità di una persona di esprimere in modo appropriato il proprio pensiero e di farsi capire dagli altri.