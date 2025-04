Arezzo, 25 aprile 2025 – Contributi per attività ricreative e sportive rivolte ai giovani: il bando dell'assessorato alle politiche giovanili

Scapecchi: “Risorse per i progetti più meritevoli secondo i criteri stabiliti in Consulta dei Giovani”

Torna anche nel 2025 l'avviso pubblico dell'Assessorato alle Politiche Giovanili per la concessione di contributi alle attività ricreative e sportive destinate ai giovani, che premierà le associazioni del territorio impegnate ad organizzare eventi e manifestazioni nel corso dell'anno. E' stato mantenuto l'impianto degli scorsi anni, con 45mila euro complessivi da erogare in due tranche, una estiva ed una autunnale.

"E' sempre un piacere mettere a disposizione risorse economiche per il mondo giovanile, lo è ancora di più se si decide come spenderle insieme ai potenziali fruitori - dichiara l'Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, Federico Scapecchi -. Ringrazio i componenti della Consulta Comunale dei Giovani che nella prima parte dell'anno sono stati coinvolti nella redazione dell'avviso pubblico, sostanzialmente invariato rispetto agli scorsi anni ma decisamente arricchito dai suggerimenti pervenuti, segno evidente che la modalità di erogazione di questi contributi era frutto di scelte consapevoli anche nel passato".

L'avviso pubblico ha due scadenze, la prima è fissata alle ore 13 di martedì 6 maggio e riguarda la richiesta di contributi per i progetti che si svolgeranno a partire dal 24 maggio, fino a tutto il mese di settembre. Saranno premiate 15 attività con contributi che vanno da 1000 a 5000 euro per complessivi 30mila euro.

La seconda scadenza è quella relativa agli eventi che si svolgeranno nell'ultimo trimestre del 2025, per le quali sarà possibile presentare richiesta entro le ore 13 di venerdì 12 settembre: in questo caso 15mila euro in palio per 8 progetti.

Tutte le informazioni sono disponibili al link bit.ly/ContributiGiovaniAR2025