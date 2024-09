1 settembre, Wiki Loves Monuments: al via il più grande concorso di foto al mondo

Firenze, 1 settembre 2024 - Musei, archivi e biblioteche saranno i protagonisti della tredicesima edizione in Italia di Wiki Loves Monuments che parte il 1 settembre. Il più grande concorso fotografico al mondo, organizzato ogni anno dai volontari di Wikimedia Italia, coinvolge fotografi professionisti e amatoriali per documentare i monumenti italiani su Wikimedia Commons, Wikipedia e i progetti fratelli. Le foto di Wiki Loves Monuments 2024 andranno ad arricchire l'enciclopedia online e a favorire la diffusione della cultura italiana nel mondo. Per questo motivo in questa edizione il concorso è patrocinato dall'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Icom Italia (International Council of Museums) e Aib (Associazione Italiana Biblioteche). Il concorso si svolge internamente online, in contemporanea in tutto il mondo, dal 1 al 30 settembre. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Le proprie foto si possono caricare tramite la web-app (http://app.wikilovesmonuments.it/). La giuria nazionale selezionerà 10 immagini vincitrici, che rappresenteranno l'Italia nella classifica internazionale del concorso. Tutte le informazioni sul concorso internazionale e i premi in palio sono disponibili su www.wikilovesmonuments.org, mentre quelle per il concorso italiano sono disponibili sul sito di Wikimedia Italia. "Ogni anno il concorso ci ricorda quanto ancora ci sia da fare per rendere le foto di monumenti e opere d'arte veramente libere, accessibili e riutilizzabili gratuitamente da chiunque per qualunque scopo. Ma non solo, grazie al caricamento delle immagini è possibile valorizzare e far conoscere monumenti che, altrimenti, potrebbero rimanere sconosciuti ai più, supportando così la ricerca, lo studio, ma anche la riscoperta turistica di territori meno noti. Lo sanno bene Anci, Icom Italia e Aib, che ringraziamo per averci concesso il patrocinio per quest'anno!" dice Alessio Melandri, presidente di Wikimedia Italia.

Nasce oggi

Vittorio Gassman nato il 1 settembre del 1922 a Genova. Ma chi era veramente Vittorio Gassmann, nato alla periferia di Genova (a Struppa) e morto nel sonno nella sua casa romana il 2 giugno del 2000? Personalità contrastata, psiche probabilmente bipolare, formazione classica, perfezionista nel lavoro, irrequieto nella vita e negli amori, questo e tanto altro fu Vittorio, il Mattatore. Come lui nessuno sulla scena italiana, anche se si considerava con un po'di autoironia erede dei grandi capocomici, avendo sposato Nora, la figlia di Renzo Ricci. Non è possibile mettere confini al suo talento che spesso incuteva timore non solo nei compagni di lavoro, ma anche nei suoi registi; ma tutti possono confermare la sua generosità in scena, l'umorismo inseguito con tenacia per piacere e far piacere, la profondità della sua ricerca interiore, il timore della vecchiaia, la lealtà delle amicizie. Gigante inarrivabile è proprio la sua meravigliosa unicità che lo rende adesso più moderno di quando mieteva successi a passo di carica. In una celebre scena del film ‘La grande guerra’ pronuncia una frase che recita così: “Scusi la mia ignoranza se non è pari alla sua!”.