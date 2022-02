Firenze, 15 febbraio 2022 - Nuovo attacco, con un quarto video, dell'onorevole e critico d'arte Vittorio Sgarbi contro le scelte della Regione Toscana di installare pale eoliche in Mugello. Sulla sua pagina Facebook da oltre due milioni di follower Sgarbi torna sull'approvazione del parco eolico di Monte Giogo di Villore, in Mugello appunto.

Un iter in realtà non così facile, visto che la Soprintendenza ha fatto ricorso sull'installazione. Sgarbi si schiera proprio con il ministero e con quanti avversano il parco eolico. "Il paesaggio - dice Sgarbi nel video - è un luogo dell'anima. Assurdo distruggerlo come vuole fare l'assessore all'Ambiente Monia Monni approvando il progetto con la Regione. Il paesaggio va conservato".

Sgarbi cita poi la lettera scritta in difesa di Monia Monni dal coordinamento "Cittadini per l'Italia Rinnovabile". "Andrete all'inferno insieme a Monia Monni", dice l'onorevole Sgarbi con quell'espressione che già aveva sollevato critiche in Toscana.