Vittime del bombardamento del ‘43, il ricordo a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 19 dicembre 2024 – Il 19 dicembre 1943, alle ore 13,24 Castiglion Fiorentino subisce il 1° bombardamento da parte delle forze aeree alleate. Le bombe vengono dirette contro il Collegio Serristori e l’Ospedale. La zona di Porta Romana viene pressoché distrutta. In tutto muoiono una settantina di persone, di cui 16 erano bambine e personale del Collegio Serristori.

Per non dimenticare, dunque, le atrocità del passato che hanno devastato un paese ma soprattutto i cuori dei castiglionesi Domenica 22 dicembre verrà ricordato il 81esimo anniversario del bombardamento con una Santa Messa, ore 9.30, in suffragio delle vittime presso la Chiesa del Collegio in piazza del Colegio.

“Rievocare una pagina così drammatica per la nostra città rappresenta non solo il ricordo per le vittime ma anche un monito, purtroppo sempre più attuale, contro la guerra. Un giorno, quindi, per riflettere sulle atrocità che i conflitti causano alle popolazioni” dichiara l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale, dall’Ente Serristori e dal Rione di Porta Romana. Seguirà la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti in Piazza del Collegio.