Visite guidate con gli studenti tutor al campus universitario di Arezzo

Arezzo, 26 luglio 2023 – Si terranno giovedì 27 luglio al campus universitario di Arezzo le visite guidate alle strutture del Campus del Pionta dell’Università di Siena. Sono in programma due turni, alle ore 10 e alle ore 11; l’appuntamento è presso la palazzina dell’Orologio (viale Cittadini, 33). L’iniziativa è a cura degli studenti tutor del Corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, sede di Arezzo.

Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, saranno l’occasione per immergersi nell’atmosfera universitaria in uno dei più bei parchi storici della città di Arezzo, luogo di importanti memorie culturali e sociali, in modo da comprendere a pieno l’ambiente di apprendimento nel quale si inserisce il campus universitario. Sarà possibile visitare le aule universitarie, i laboratori, il Campus Lab e la biblioteca, recentemente impreziosita da un significativo murales dell’artista Rame13. Sarà inoltre possibile chiedere informazioni sui corsi di laurea e le opportunità di studio ad Arezzo.

Le informazioni per prendere parte all’iniziativa sono pubblicate sul sito di Ateneo all’indirizzo: www.unisi.it/unisilife/eventi/scienze-educazione-e-formazione-incontri-orientamento