Violenta e picchia la figlia minorenne, arrestato

Firenze, 14 ottobre 2021 - I carabinieri hanno arrestato a Firenze un uomo accusato di reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. I fatti sono avvenuti in provincia di Foggia. Le indagini sono partite dalla disperata richiesta di aiuto ai carabinieri da parte di una ragazza minorenne, fuggita dall'abitazione in cui conviveva con i genitori. Una scelta determinata dalla volontà di sottrarsi all'ennesimo abuso del padre.

La vittima, dopo aver chiesto conforto al nonno, si è presentata al comandante della stazione e ha raccontato quanto subito, nel tempo, dal padre, che le infliggeva maltrattamenti insopportabili, vessazioni, minacce, ingiurie e percosse, utilizzando anche una cintura. Dopo l'ennesima violenza sessuale e dopo aver appreso che la ragazza si era rifugiata dal nonno, l'uomo si è allontanato dalla casa per raggiungere una destinazione ignota, particolare che ha concorso nell'adozione, da parte dell'Autorità Giudiziaria, della misura del 'fermo di indiziato di delitto'. L'attività investigativa dei militari, diretta dalla Procura della Repubblica di Foggia, è riuscita a individuare l'uomo a Firenze, permettendo così al Reparto Operativo del Comando Provinciale dell'Arma del capoluogo toscano, di procedere al fermo di polizia giudiziaria disposto dagli inquirenti nei confronti dell'uomo, che è stato portato in carcere. Il quadro indiziario ha portato poi all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con le gravi accuse di violenza sessuale, maltrattamenti contro famigliari e conviventi, aggravati dalla continuazione e commessi nei riguardi di una minore, abusando delle relazioni domestiche con la figlia.