Villa Severi: “Incontreremo Tanti: auspichiamo risposte positive alle richieste di 2000 cittadini”

Arezzo, 17 febbraio 2024 – Il Comitato Spontaneo di Villa Severi, informa di essere stato convocato dalla vicesindaca Lucia Tanti per il giorno 18 marzo, presso il palazzo Comunale ad una riunione con oggetto “manutenzione e riqualificazione del parco di Villa Severi. “

Alla riunione sono stati invitati anche il presidente della provincia di Arezzo Alessandro Polcri e i consiglieri provinciali.

Il Comitato ringrazia per l’invito, fiducioso che da questo incontro emergerà da parte dei rappresentanti delle Istituzioni la volontà di rispondere positivamente alle istanze rappresentate nella petizione, che si possono riassumere in questi due punti:

- la necessità di manutenzione per le aree esterne e gli immobili di pertinenza del parco e della installazione di nuovi giochi per i bambini, dando atto che in seguito all’ultima riunione coi rappresentanti dell’Amministrazione comunale alcuni lavori sono stati eseguiti, mentre ancora tutto tace per quanto di pertinenza della Provincia.

- Continuare a garantire il libero e sicuro accesso alle aree sportive, abbandonando l’ipotesi di una concessione degli stessi a privati.

In attesa dell’incontro e fiduciosi di ricevere riscontri positivi alle richieste, il comitato ha deciso di interrompere temporaneamente la raccolta delle firme che ad oggi sono oltre 2500. Successivamente all’incontro sarà cura del comitato informare la cittadinanza delle risposte ricevute.