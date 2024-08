VicenzaOro e Palakiss: doppio impegno fieristico per Scatragli

Arezzo, 30 agosto 2024 – Conto alla rovescia per VicenzaOro, il più grande salone europeo dedicato alla gioielleria in calendario da venerdì 6 a martedì 10 settembre. L’evento registrerà la consueta partecipazione di numerose aziende aretine e, tra queste, sarà presente anche Scatragli di Monte San Savino che ha scelto di far ritorno alla fiera vicentina di fine estate dopo alcuni anni di assenza per presentare le nuove collezioni e incontrare buyers di ogni continente.

Il principale motivo di attesa nei confronti di VicenzaOro sarà rappresentato dall’analisi delle prospettive di ripresa e sviluppo degli affari nel comparto del gioiello che, dopo un periodo post-Covid particolarmente positivo, ha conosciuto una flessione nel primo semestre del 2024 a causa di una concatenazione di fattori tra rialzo del prezzo dell’oro, incertezze geopolitiche e instabilità finanziaria. La solidità organizzativa e le strategie di diversificazione, oltre a una rete commerciale ramificata tra diversi continenti (il 60% del fatturato deriva dall’estero), hanno permesso a Scatragli di mantenere comunque buoni risultati, consolidare i rapporti con i clienti e avvicinarsi all’appuntamento fieristico con rinnovata fiducia in vista della conclusione dell’anno. Questa azienda, fondata nel 1983, sarà presente a VicenzaOro con le più recenti novità di un catalogo che trova il proprio cuore soprattutto nelle catene in argento e che comprende anche bracciali, collane, orecchini e rosari, con un modello imprenditoriale dove l’unione tra sapienza artigianale e innovazione tecnologica permette una piena personalizzazione dei gioielli a seconda dalle esigenze dei singoli clienti e delle caratteristiche dei diversi mercati.

I giorni della fiera vedranno Scatragli rinnovare la propria presenza in contemporanea anche al Palakiss, centro orafo internazionale di Vicenza dedicato alla vendita diretta e immediata di gioielli in pronta consegna, andando così a vivere ulteriori esperienze di incontro e confronto tra aziende impegnate in diversi ambiti della filiera manifatturiera. «VicenzaOro è tra gli appuntamenti di riferimento di livello mondiale - commenta Elena Scatragli, titolare dell’omonima azienda insieme al fratello Simone, - e, questa edizione, avrà un’importanza cruciale per la ripartenza del settore in un momento particolarmente delicato. La nostra duplice presenza alla fiera e al Palakiss è finalizzata a vivere momenti di incontro per valutare evoluzioni e sviluppi dei mercati, andando così a perseguire successivi investimenti in ricerca e sviluppo per ideare nuove soluzioni capaci di restare al passo con i desideri dei buyers e con le specificità dei mercati, rinnovando un ruolo di ambasciatori dell’eccellenza e del ben fatto tipici del “made in Italy”».