Venti studenti statunitensi ospiti di Lucignano

Arezzo, 14 novembre 2023 – Gli studenti americani dell'Accademia Europea di Firenze, provenienti dalla Elon University del North Carolina, accompagnati dalla direttrice dell’AEF di Firenze Elisabetta Santanni e dal docente Giuseppe Mennelli, sono stati in visita a Lucignano per tre giorni. Gli studenti sono stati ospitati dalle famiglie del borgo e hanno fatto una esperienza unica e indimenticabile. Studentesse e studenti sono stati accolti nei giorni scorsi a Lucignano. Nella sala Don Enrico Marini il momento d’incontro con il sindaco Roberta Casini e l’assessore al turismo di Lucignano Stefano Cresti, con la consegna di una gadget bag realizzata per l’occasione e “l’affidamento” dei giovani alle rispettive famiglie lucignanesi “che ringraziamo di cuore per l’ospitalità, così come i dirigenti dell’Accademia Europea di Firenze per avere proposto questa tre giorni, un’esperienza importante dal punto di vista culturale e dell’integrazione”, dichiara il sindaco Casini. “Un progetto – spiega ancora il sindaco – che consente ai ragazzi di vivere una vera e propria full immersion nella nostra realtà, a partire da attività di scambio con gli studenti dell’Istituto Rita Levi Montalcini grazie alla disponibilità del dirigente scolastico dott. Cristiano Rossi. La nostra comunità, come sempre, ha saputo rispondere al meglio”.

La direttrice dell’Accademia Europea di Firenze, Student life, Elisabetta Santanni: “I nostri studenti vengono dalla Elon University, nel North Carolina, uno dei migliori college degli States e trascorrono con noi un semestre di 15 settimane. Svolgono corsi vari di arte, musica, storia, ma vogliamo dare loro l’opportunità di immergersi in maniera autentica nella cultura italiana ed è così iniziata la collaborazione col comune di Lucignano. Si tratta di un progetto pilota, concepito con la metodologia denominata “Community-based learning” e prevede attività con la scuola di Lucignano, un rapporto di collaborazione e progettazione comune tra gli studenti e la comunità ospitante. Il gruppo totale di studenti è di 84, tra di loro venti hanno espressamente scelto Lucignano per la loro formazione”.

Studentesse e studenti, insieme ai loro docenti, hanno svolto una serie di attività in collaborazione con la scuola media; in particolare hanno realizzato dei video nei luoghi più caratteristici del borgo, sono stati intervistati dagli studenti di Lucignano e hanno partecipato alla caccia al tesoro finale. Partendo dal concetto di "apprendere attraverso l'interazione con la comunità" si è sviluppato un progetto strutturato. “L'obiettivo condiviso con l’amministrazione – conclude Santanni - è quello di creare con il comune di Lucignano una collaborazione strutturata e a lungo termine”.