Arezzo, 3 ottobre 2024 – Variazione di bilancio 2024: risorse anche per alcuni comuni aretini

Finanziati interventi per i comuni di Bucine, Castel S.Niccolò, Talla e Terranuova Bracciolini. Investimenti concreti e vicini ai territori”.

Con queste parole i consiglieri PD Vincenzo Ceccarelli e Lucia de Robertis commentano i dati della variazione di bilancio approvata dall’ultimo consiglio regionale e che destinano, oltre un milione di euro a progetti in quattro comuni della provincia di Arezzo.

“Abbiamo dato risposta ai bisogni e sostenuto progetti importanti nei comuni di Bucine, Castel S.Niccolò, Talla e Terranuova Bracciolini, dichiarano Ceccarelli e De Robertis.

A Terranuova Bracciolini sono stati destinati 150miila euro per interventi di sistemazione della viabilità di accesso alla sede della clinica di riabilitazione toscana e per la realizzazione di nuovi posteggi, anche a servizio della struttura, in prossimità della sede della Misericordia e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

A Bucine circa 450mila euro per la manutenzione straordinaria della RSA Fabbri Bicoli, con risorse che verranno anche investite per la progettazione della nuova sede della RSA.

Infine abbiamo destinato 200mila euro al miglioramento strutturale e adeguamento antisismico del Palazzo comunale di Talla. Al Comune di Castel San Niccolò sono destinati 150mila euro per l’adeguamento degli impianti di riscaldamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del complesso abitativo denominato “ex Collegio dei Salesiani”.

Questa variazione di bilancio, concludono Ceccarelli e De Robertis, è responsabile e concreta, ed è la dimostrazione che la Regione Toscana non fa promesse ma realizza progetti, a differenza del Governo di destra che non sta finanziando opere importanti per la Toscana e per l'Italia come la due mari.”