UnoAerre a fianco di Oxfam per i diritti delle donne

Arezzo, 6 novembre 2023 – Al fianco delle donne per garantire i loro diritti e la loro indipendenza, supportandole nella realizzazione del proprio futuro: con questo obiettivo UNOAERRE rinnova insieme a Oxfam Italia la campagna #REGALIAMORINASCITA, volta a creare percorsi di formazione per donne in contesti fragili, garantendo opportunità economiche, culturali e sociali nella realizzazione di una società sempre più giusta ed equa.

Nei due anni di percorso insieme, anche grazie a #REGALIAMORINASCITA, UNOAERRE ha sostenuto 250 donne trasferendo tecniche per il miglioramento della produzione, lo sviluppo di idee e progetti per avviare la propria attività e raggiungere così l’indipendenza economica.

Attraverso questa iniziativa globale, rivolta a diverse imprese femminili in diversi Paesi in cui Oxfam opera, UNOAERRE quindi conferma il proprio impegno nel voler contribuire alla creazione di una società in cui le donne abbiano la concreta possibilità di costruire la loro indipendenza.

“Siamo molto felici di continuare questa collaborazione con Oxfam” ha dichiarato Maria Cristina Squarcialupi, Presidente UNOAERRE. “Sosteniamo infatti da sempre la crescita delle competenze personali e questo progetto ci permette di dare un supporto molto concreto a donne ovunque nel mondo, valorizzandone le potenzialità”

Chiunque acquisterà un gioiello UNOAERRE potrà aggiungersi alla raccolta fondi #regaliamorinascita per Oxfam collegandosi all’apposita pagina su Oxfam e garantire così un futuro dignitoso a migliaia di donne in molte regioni del mondo schiacciate da povertà e disuguaglianze.