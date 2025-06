Arezzo, 25 giungo 2025 – Unione Comuni del Casentino: Avviso pubblico enti del terzo settore per la partecipazione alla co-progettazione.

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino indice una procedura di evidenza pubblica, allo scopo di acquisire proposte e individuare soggetti del Terzo Settore per la realizzazione di interventi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”.

In particolare, il progetto presentato dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino ha l’obiettivo di dare agli anziani una valida alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali, ovvero un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e socio-sanitaria integrata di tipo domiciliare. L’obiettivo è attivare progetti che consentano il permanere degli anziani fragili nel loro percorso di autonomia e indipendenza e di inclusione attiva nella comunità locale, per una migliore qualità di vita. Vengono assicurati percorsi di accesso alle prestazioni semplificati e una presa in carico multidimensionale e integrata. Il progetto si integra con interventi volti a riqualificare gli spazi abitativi, fornire la dotazione strumentale, in collegamento con la rete dei servizi per la continuità assistenziale, nonché potenziare i servizi sulla domiciliarità.

In particolare con la procedura pubblica si mira ad acquisire progettualità per riqualificare degli spazi abitativi per la permanenza a domicilio; potenziare la rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità; potenziare la rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità.

La richiesta di partecipazione, deve essere indirizzata all’Unione dei Comuni Montani del Casentino – Servizio 3 – indicando chiaramente nell’intestazione la dicitura “PNRR M5C2 Sub-investimento 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU” e presentata entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 27 giugno 2025 e dovrà pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla casella PEC: [email protected].