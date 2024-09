Una settimana di eventi sul futuro dell’abitare: al via il festival “AC20”

Arezzo, 21 settembre 2024 – Una settimana di eventi dedicati alle tematiche dell’abitare tra la città di Arezzo e le quattro vallate. L’occasione è fornita dai vent’anni di attività di Arezzo Casa Spa che, per festeggiare il traguardo, ha inaugurato il festival “AC20 - Il futuro dell’abitare” che si svilupperà tra sabato 21 settembre e domenica 29 settembre con un ricco calendario di iniziative tra convegni, mostre, sport, arte, cultura e musica. La volontà è di proporre una serie di occasioni di incontro, confronto e riflessione dove verranno coinvolti cittadini, istituzioni e professionisti per focalizzare le attenzioni sulle evoluzioni dei bisogni abitativi e sulle prossime sfide per affermare il “diritto alla casa”, con particolare riferimento alle prospettive dell’edilizia residenziale pubblica. Il cuore del festival sarà venerdì 27 settembre quando, dalle 9.00, la Borsa Merci di Arezzo ospiterà un convegno con alcuni dei massimi esponenti di livello nazionale e internazionale del tema dell’abitare per fornire una prospettiva sul social housing che, partendo dall’analisi del passato e approfondendo le sfide del presente, ambisce a gettare le basi per un futuro più giusto e attento ai bisogni di tutti. «Il ventesimo anniversario di Arezzo Casa - spiega il presidente Lorenzo Roggi, - sarà un’occasione per riflettere sul futuro dell’abitare e per riportare al centro dell’attenzione la questione del “diritto alla casa” che purtroppo è spesso marginalizzata e sottovalutata».

La giornata inaugurale è stata caratterizzata dall’apertura di due mostre nella città di Arezzo che resteranno visitabili gratuitamente per l’intera durata del festival. La prima espone foto e documenti dell’archivio di Arezzo Casa ed è stata allestita nel Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”, mentre la seconda è alla Casa dell’Energia dove saranno proiettati in loop i cortometraggi finalisti del festival Officine Social Movie in collaborazione con le Officine della Cultura e dove saranno riuniti gli elaborati dei concorsi di disegno e scrittura realizzati dagli studenti per condividere lo sguardo delle future generazioni sul diritto alla casa. Nella prima mattinata, inoltre, l’istituto “Cesalpino” ha ospitato le premiazioni degli alunni che hanno accolto l’invito a mettersi in gioco nel concorso, interrogandosi, confrontandosi ed esprimendo creatività su due temi: “La casa che vorrei” e “Abitare in una casa ideale, dentro un quartiere ideale”. «Questo festival - aggiunge Fabrizio Raffaelli, direttore di Arezzo Casa, - è il compimento di un progetto condiviso con enti e istituzioni per generare un percorso per diventare sempre più consapevoli delle problematiche esistenti e per individuare soluzioni concrete per immaginare un miglior futuro. L’arte, la cultura e lo sport saranno tra gli strumenti utilizzati nel corso della settimana per perseguire il duplice obiettivo di coinvolgere cittadini di ogni età, di promuovere occasioni di aggregazione e di stimolare una riflessione sulle tematiche dell’abitare».

Il programma di “AC20” proseguirà lunedì 23 settembre con la prima giornata nelle vallate che proporrà iniziative in ben cinque Comuni della Valdichiana a partire dalle 9.30 con una mattinata di attività ludico-motorie di rugby al campo dell’Isis “Vegni-Capezzine” di Cortona a cura del Clanis Rugby dove saranno coinvolti i bambini e le bambine delle classi quarte e quinte delle scuole primarie. La tappa successiva sarà alle 10.45 a Marciano della Chiana con la mostra di disegni realizzati dagli alunni della scuola primaria che sarà allestita all’interno della torre e con la conseguente premiazione dei vincitori del concorso. Alle 12.30 verrà poi prevista a Castiglion Fiorentino l’inaugurazione del murales in memoria di Fabrizio Meoni realizzato dal noto street artist romano MauPal nel complesso di edilizia residenziale pubblica in via Gaci, andando a perseguire un innovativo modello di rigenerazione urbana attraverso opere d’arte a cielo aperto capaci di portare nuovo valore estetico e, allo stesso tempo, di generare un più forte senso di appartenenza tra gli inquilini. Il programma del 23 settembre conoscerà poi il proprio epilogo alle 15.00 con la consegna di nove nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in località Tegoleto nel Comune di Civitella in Val di Chiana: la realizzazione di queste abitazioni ha unito Arezzo Casa e lo stesso Comune di Civitella in Val di Chiana in un intervento di acquisto e successivo recupero di un edificio in stato di abbandono per andare a fornire una risposta concreta alle esigenze abitative locali. Per l’intera giornata, inoltre, un camper targato “AC20” sarà in movimento per la Valdichiana, con il personale di Arezzo Casa che sarà a disposizione per incontrare i residenti, ascoltarne i bisogni e condividere le possibilità di miglioramento dell’abitare, facendo tappa dalle 9.30 alle 11.30 al parco Petri di Cortona, dalle 12.30 alle 14.00 in piazza Pertini a Foiano della Chiana e dalle 15.00 alle 17.00 in via Gaci a Castiglion Fiorentino.