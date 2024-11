Arezzo, 9 novembre 2024 – Una mattinata di screening gratuiti per il controllo della glicemia e la valutazione del diabete nelle farmacie “Campo di Marte” e “Giotto”. L’iniziativa è promossa dalle Farmacie Comunali di Arezzo in occasione della Giornata Mondiale del Diabete con la finalità di stimolare conoscenza e consapevolezza di una malattia che in Italia interessa circa il 6% della popolazione ma che può essere arginata attraverso un’attenta prevenzione primaria e secondaria. Giovedì 14 novembre, dalle 8.00 alle 10.30, i cittadini potranno recarsi nelle due farmacie per effettuare gratuitamente il test dell’autoanalisi del sangue che permetterà di conoscere i propri valori di glicemia e di individuare così eventuali segnali di rischio da approfondire con un medico specialista. Gli utenti dovranno presentarsi a digiuno da almeno otto ore per poter così effettuare, in pochi secondi, lo screening da una goccia prelevata dal polpastrello.

La giornata rappresenterà anche un’occasione per veicolare una corretta informazione nei confronti di una patologia quale il diabete che, caratterizzata dall’aumento della concentrazione di glucosio nel sangue, interessa oltre 530 milioni di persone nel mondo, con numeri in costante crescita anno dopo anno. I rischi possono essere ridotti con un adeguamento degli stili di vita in termini di alimentazione e di movimento, ma fondamentale è anche la diagnosi precoce per monitorare il proprio stato di salute, per controllare le evoluzioni della malattia e per evitare complicanze quali patologie cardiache, cecità, amputazioni o insufficienza renale. Tra i test consigliati per la prevenzione secondaria rientra proprio l’autoanalisi del sangue che rende disponibile una documentazione con i valori relativi al precedente trimestre, andando a individuare la concentrazione di glucosio e a tracciare un affidabile quadro della propria situazione. «Il compito delle Farmacie Comunali di Arezzo - ricorda il presidente Ennio Duranti, - è anche di promuovere l’educazione alla salute, cioè di stimolare i cittadini ad acquisire conoscenze sulle accortezze per prevenire le malattie e mantenere il benessere. La Giornata Mondiale del Diabete, in quest’ottica, rappresenta un’occasione per approfondire una patologia che, anno dopo anno, registra sempre più casi e per promuovere la possibilità di sottoporsi a controlli semplicemente recandosi di prima mattina nelle due farmacie “Campo di Marte” e “Giotto” dove svolgere un primo test utile per tenere sotto controllo i propri valori».