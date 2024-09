Arezzo, 26 settembre 2024 – Un servizio di prima assistenza alle neomamme da attivare attraverso un semplice messaggio di Whatsapp. L’iniziativa è promossa dall’associazione Latte di Mamma e verrà simbolicamente lanciata in occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento al via da martedì 1 ottobre con la volontà di offrire assistenza, ascolto, confronto e consigli a chi affronta le prime fasi della maternità, andando a garantire un supporto per vivere questo delicato momento in serenità e consapevolezza. Questo servizio verrà condotto da un numero dedicato di Whatsapp su uno smartphone che è stato donato da Sintra che, punto di riferimento internazionale per le soluzioni di business digitale, ha rinnovato la propria vicinanza ai progetti locali capaci di abbinare innovazione e sociale. «Ogni nuova nascita è un momento importante - spiega Angiolino Frontani, cofondatore di Sintra e responsabile di risorse umane e procedure aziendali. - La nostra azienda fa affidamento su tante donne impegnate in diversi ruoli ed è ben consapevole della delicatezza del momento della nascita, dunque siamo felici di aver sostenuto questo progetto che favorirà un dialogo e un reciproco aiuto tra mamme».

Latte di Mamma, costituita ad Arezzo nel 2009 sul concetto di “mamme alla pari”, fa affidamento su un gruppo di mamme volontarie che prestano il loro aiuto per affrontare e vivere in serenità il periodo del post-partum tra ritorno a casa, allattamento, nutrizione e generale cura del neonato. Le emozioni e la gioia del momento del parto, infatti, sono spesso seguite da sensazioni di fragilità, debolezza, solitudine, tristezza e incertezza vissute dalle neomamme nell’affrontare la quotidianità del loro bambino, dunque la finalità dell’associazione è di porre a loro disposizione l’esperienza di chi è già passato da questi momenti e da questi stati d’animo. Il numero Whatsapp da contattare sarà il 379/22.500.67, andando così a dare il via a un servizio semplice, immediato e gratuito per favorire un dialogo tra mamme e un confronto volto a fronteggiare le diverse difficoltà. «L’intenzione - ribadisce Carlotta Schiatti, presidente di Latte di Mamma, - è di non far sentire sola una neomamma e di offrire un supporto nelle fatiche di diversa natura che riguardano il ritorno a casa, l’altalena di stati d’animo, l’allattamento, il sonno o la crescita. Il servizio Whatsapp, in questo senso, velocizzerà e faciliterà la relazione con una “mamma alla pari” che ha già vissuto in prima persona queste esperienze e che, avendo anche ricevuto una formazione dalla Asl Toscana Sud Est, può offrire ascolto e sostegno ad altre mamme per dare consigli affidabili, per superare le difficoltà, per fare da guida verso le figure professionali di riferimento e per fornire informazioni accurate».