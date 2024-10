Arezzo, 28 ototbre 2024 – Un nuovo sportello per la Misericordia di Bibbiena in pieno centro storico. La confraternita casentinese ha inaugurato una sede secondaria in piazza Tarlati che rappresenterà un punto di primo ascolto per i cittadini a cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle attività, per richiedere l’attivazione di nuovi servizi o per fornire le indicazioni per diventare volontario. Il taglio del nastro, anticipato dalla benedizione e dal momento di preghiera curati da padre Sinoj Poruthur, è stato effettuato dal governatore della Misericordia di Bibbiena Gabriele Conticini e dal sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli alla presenza anche degli assessori Vittoria Valentini e Francesca Nassini che hanno simbolicamente dato il via ai lavori di un ufficio che resterà attivo ogni giovedì mattina, tra le 9.00 e le 12.00, con la prospettiva futura di ampliare l’orario di apertura.

L’associazione, impegnata dal 1584 al servizio di territorio e comunità, ha recentemente trasferito l’intera attività nei locali dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco in via Dante che sono stati recuperati, riconvertiti e rivalorizzati per accentrare in un unico luogo tutte le mansioni amministrative e operative. La scelta è stata di mantenere una presenza anche nel centro storico di Bibbiena per facilitare l’incontro e il dialogo con i cittadini, andando così a prevedere lo sportello in piazza Tarlati. Questo ulteriore spazio vedrà la presenza settimanale degli operatori della Misericordia di Bibbiena per rispondere alle domande sull’accesso ai servizi e per fornire un orientamento verso un variegato impegno che spazia tra trasporto sociosanitario, emergenza sui mezzi di soccorso, Protezione Civile o Antincendio Boschivo, ma anche per accogliere uomini e donne interessati ad avvicinarsi all’attività come volontari. Un primo contatto con la confraternita, inoltre, sarà possibile anche dal numero unico telefonico 0575/53.64.57 che garantirà funzionalità, prossimità e immediatezza nelle relazioni con l’utenza.