Arezzo, 23 aprile 2024 – Un minuto di silenzio per ricordare l'incidente sul lavoro in cui venerdì scorso ha perso la vita Manuel Cavanna, un ragazzo di Cortona di appena 23 anni, morto a Montepulciano, colpito da una barra mentre lavorava a un rimorchio. Sono iniziati così i lavori del Consiglio regionale di oggi, martedì 23 aprile. L'incidente, come ha ricordato Eugenio Giani, presidente dell''Assemblea toscana, nel chiedere all'Aula il momento di raccoglimento, è avvenuto nel giorno in cui si celebravano i funerali ad Alessandro D'Andrea, una delle vittime della strage sul lavoro alla centrale di Suviana. Il presidente, ha ricordato che nel nostro Paese si continua a morire di

lavoro e ha definito intollerabile questa sequenza di

incidenti mortali, perché il lavoro è dignità e vita.

Sono state infine richiamate le parole del vescovo di

Arezzo Cortona e Sansepolcro, Andrea Migliavacca: "In più di

un'occasione, papa Francesco ha indicato come prioritaria

la considerazione della responsabilità verso i lavoratori".