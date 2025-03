Arezzo, 8 marzo 2025 – Un mese dedicato al benessere renale nelle Farmacie Comunali di Arezzo. Il percorso di educazione alla salute promosso nelle otto farmacie di città e frazioni conoscerà una nuova tappa con un’iniziativa di informazione e sensibilizzazione che, tra lunedì 10 marzo e giovedì 10 aprile, sarà dedicata alle buone pratiche per prendersi cura dei propri reni e per arginare l’insorgere delle nefropatie. I farmacisti saranno a disposizione per consulenze gratuite e personalizzate per prevenzione, trattamento e benessere, con approfondimenti su ambiti quali stili di vita, alimentazione e servizi con cui tenere sotto controllo il proprio corpo.

Le malattie croniche dei reni interessano circa il 10% della popolazione italiana, rappresentano le più frequenti patologie croniche-degenerative nella penisola e, essendo asintomatiche fino agli stadi avanzati, sono spesso caratterizzate da diagnosi tardive che richiedono nei casi più gravi la necessità di dialisi o trapianto, con ripercussioni a livello cardiaco, circolatorio e metabolico. Questo scenario potrebbe essere limitato attraverso uno stile di vita adeguato, un’attività fisica regolare e una dieta equilibrata con prevalenza di frutta e di verdura di stagione unita alla riduzione di carboidrati, proteine e sale, inoltre una forma importante di prevenzione è rappresentata dal sottoporsi periodicamente a test e esami del proprio stato di salute che possono essere svolti anche all’interno delle Farmacie Comunali di Arezzo. Tra questi rientrano l’autoanalisi del sangue o la misurazione gratuita della pressione per tenere sotto controllo i valori in caso di familiarità con patologie renali o cardiologiche, diabete, ipertensione e obesità, permettendo di far emergere eventuali problematiche da approfondire con il medico curante o con uno specialista in nefrologia. «L’educazione alla salute a 360° rientra tra le mission delle Farmacie Comunali di Arezzo - ricorda il presidente Ennio Duranti. - Con queste iniziative di informazione e sensibilizzazione, dunque, vogliamo offrire ai cittadini strumenti e conoscenze per prendersi cura del loro benessere, per acquisire sani stili di vita e per prevenire malattie. Le nefropatie, spesso silenti ma di grande impatto, sono patologie diffuse verso cui è importante rivolgere attenzioni perché bastano piccole accortezze quotidiane che spaziano tra prevenzione primaria e prevenzione secondaria per individuare precocemente eventuali sintomatologie e per agire con tempestività nel trattamento».