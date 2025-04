Un corso per Tecnici del Comportamento ABA nei servizi per la disabilità

Arezzo, 3 aprile 2025 – Una formazione teorica e pratica per Tecnici del Comportamento nei servizi per la disabilità. Il corso, al via dal mese di aprile, è promosso dall’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi insieme all’associazione Amico-Di ed è finalizzato a favorire la specializzazione di professionisti su principi e procedure dell’Analisi Comportamentale Applicata. Questo modello scientifico, meglio conosciuto come ABA - Applied Behavior Analysis, è consigliato dall’Istituto Superiore di Sanità per la validità e l’efficacia nel migliorare la qualità della vita di persone con disturbi del neurosviluppo in età evolutiva e in età adulta nei diversi contesti sanitari, sociosanitari o educativi, sostenendo potenziamento e sviluppo di comportamenti significativi quali abilità scolastiche, sociali, comunicative, autonomie personali e comunitarie.

L’iniziativa, rivolta agli operatori dell’Istituto di Agazzi, prevede una prima fase di lezioni in aula virtuale tenute da un gruppo di docenti con formatori ad alta specializzazione accademica e clinici di provata esperienza quali Davide Carnevali, Roberto Cavagnola, Francesco Fioriti, Mauro Leoni e Giovanni Miselli. Gli incontri tratteranno un programma variegato che comprende processi, paradigmi e principi dell’Analisi Comportamentale Applicata, definizione e misura del comportamento, procedure per l’acquisizione di abilità, valutazione di preferenze e valori, con un percorso condotto con la supervisione dei dottori Fabrizio Giorgeschi, Mirko Dai Prà e Valentina Albiani dell’Istituto di Agazzi. Questa fase sarà seguita da un tirocinio applicativo per l’implementazione di progetti sulle tematiche del corso con l’accompagnamento di un Analista del Comportamento per valutare le competenze acquisite, poi la prova finale autorizzerà ad accedere agli esami gestiti da ABA-Italia e al registro italiano degli Analisti e Tecnici del Comportamento (ABAIT). «La validità dell’ABA - ricorda il dottor Giorgeschi, - è riconosciuta da evidenze scientifiche che ritengono questo metodo “elettivo” per i disturbi dello spettro autistico e per la disabilità intellettiva, contribuendo allo sviluppo di comportamenti socialmente significativi volti a migliorare qualità della vita e inclusione sociale di persone di diverse età, dai bambini agli adulti. Abbiamo dunque ritenuto doveroso prevedere una formazione mirata per permettere agli operatori di acquisire competenze, conoscenze e professionalità per applicare interventi ABA in contesti familiari, scolastici, sanitari e sociosanitari».