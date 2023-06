Un concerto per la pace nella Basilica di San Minaito al Monte

Firenze, 21 giugno 2023- Uno spettacolo dedicato alla pace e alla solidarietà quello promosso domenica prossima dall'Associazione culturale Ars Pace nella suggestiva Basilica di San Miniato al Monte, a partire dalle 19. L’Abate Dom Bernardo Gianni e la Vicepresidente di Ars Pace Monica Baldi porteranno i saluti di apertura prima del concerto diretto e promosso dal flautista Andrea Ceccomori, cofondatore di Ars Pace e di Assisi Suono Sacro, che suonerà con l’arpista Maria Chiara Fiorucci ed il violoncellista Ermanno Vallini. Saranno eseguite musiche di Ceccomori, tra cui il famoso “Inno alla Pace” (composto appositamente per Ars Pace), brani classici di Faurè e Ravel e brani contemporanei di Arvo Part, Max Richter, Vladimir Martynov e altri. “Tali musiche sono state concepite secondo un criterio di dialogo e intimità -spiega Monica Baldi- poggiando su basi francescane e sulla poetica di un musicista ispirato e illuminato per la pace. La Dichiarazione Schuman, che ha creato le basi per la costruzione dell’Europa Unita, iniziava affermando che “La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano”. Oggi che i conflitti e le situazioni di crisi in tutto il mondo proseguono, ci auspichiamo che lo sforzo creativo dell’Arte - specialmente della Musica - contribuisca anche intimamente a ritrovare Pace e Serenità”. L’evento si propone anche di raccogliere donazioni a favore dell’associazione Voa Voa Amici di Sofia Aps, presieduta da Guido Barros e Caterina Ceccuti, che proprio quest'anno compie dieci anni di servizio alle famiglie con minori affetti da patologie neuro degenerative. “Ritrovarsi in questo luogo magico – commenta Guido De Barros -, dove ormai cinque anni fa abbiamo dato l'estremo saluto alla nostra piccola Sofia promettendole che la missione dell'Associazione che porta il suo nome non si sarebbe fermata e anzi, avrebbe proseguito con intensità anche maggiore in suo onore e in sua memoria, ci riempie il cuore di emozioni fortissime. Ringraziamo Monica Baldi e gli amici di Ars Pace per aver voluto celebrare insieme a noi un traguardo così importante come i dieci anni, e ci uniamo a loro nell'impegno costante della promozione della pace come unica possibilità di vita e di speranza per le future generazioni”. Chi fosse interessato a sostenere le attività di Voa Voa Amici di Sofia Aps può donare al seguente Iban: IT29W0306909606100000101992. Info: www.ars-pace.org (per sostenere le attività di Ars Pace Iban: IT88W0306909606100000180761).